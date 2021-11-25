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Число случаев COVID-19 в мире превысило 259 миллионов

10:50
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Скончались за время пандемии более 5,1 миллиона пациентов с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 259 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации, полученной специалистами на утро 25 ноября, в мире зарегистрировано 259 465 036 случая заражения COVID-19. За время пандемии скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 5 174 655 пациентов.

Лидируют по числу заболевших Соединенные Штаты. В стране выявлено 48 091 937 заразившихся COVID-19. Второе место занимает Индия, где количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 34 544 882. На третьем месте Бразилия – здесь за время пандемии выявлено 22 43 112 заболевших, сообщается на сайте университета.

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