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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

10:59
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Речь идет о гражданине Польши

В Польше задержали одного из граждан государства по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в польском правительстве.
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Как уточнил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, подозреваемого задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

По версии следствия, задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской разведки и действовал в ущерб интересам Польской Республики, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в Варшаве готовы к переговорам с Россией по миграционному кризису на польско-белорусской границе.

Эти словам последовали за заявлением официального представителя Министерства здравоохранения России Марии Захаровой о том, что Запад пытается "подтянуть" Россию в качестве фактора для обвинений в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, поскольку не любит и не может признавать собственные ошибки.

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