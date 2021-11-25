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Еще один цифровой документ появится у россиян

11:20
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Переход на цифровые полисы ОМС начнется в 2022 году

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) станет цифровым. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Электронные паспорта в России: за и против

Выступая на XII Всероссийском конгрессе пациентов, глава Минздрава назвал цифровой медицинский полис одним из сервисов, который планируется реализовать в ближайшем будущем. Это позволит ускорить коммуникацию с медицинскими организациями.

С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС, уточнил Мурашко.

Министр также рассказал, что цифровой полис ОМС будет выдаваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС или по заявлению застрахованного, сообщает АГН "Москва".

Между тем в России предложили объединить общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца с учетом того, что традиционные бумажные документы начали уступать дорогу электронным.

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