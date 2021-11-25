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Тела шести горняков обнаружили спасатели на аварийной шахте в Кузбассе

11:19
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В шахте остаются 49 человек, связи с ними нет

Число жертв аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до шести. Под землей остаются 49 человек, связи с ними нет, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Есть жертвы: новые данные об аварии на шахте в Кузбассе

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным Цивилева, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. На месте работают 19 отделений спасателей, они проверяют все выработки. В больницы доставлено 43 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии, остальные — легкой и средней тяжести.

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