Число жертв задымления на шахте в Кузбассе выросло до девяти

Еще 43 человека госпитализированы
В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибли девять человек. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в региональной администрации.
В настоящее время в шахте остаются 49 человек, девять из них обнаружены погибшими.
Как уточнил представитель регионального Центра медицины катастроф, 43 человека госпитализированы, в том числе в реанимации в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, сообщает РИА Новости.
Сообщение о задымлении в шахте "Листвяжная" поступило в МЧС в 09:07 четверга, 25 ноября. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Как рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в шахте находятся 19 отделений спасателей. На случай необходимости имеются резервные отделения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram