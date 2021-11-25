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Число жертв задымления на шахте в Кузбассе выросло до девяти

11:38
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Еще 43 человека госпитализированы

В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погибли девять человек. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в региональной администрации.
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В настоящее время в шахте остаются 49 человек, девять из них обнаружены погибшими.

Как уточнил представитель регионального Центра медицины катастроф, 43 человека госпитализированы, в том числе в реанимации в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, сообщает РИА Новости.

Сообщение о задымлении в шахте "Листвяжная" поступило в МЧС в 09:07 четверга, 25 ноября. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Как рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в шахте находятся 19 отделений спасателей. На случай необходимости имеются резервные отделения.

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