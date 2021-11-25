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Эскадренный миноносец ВМС США направился в Черное море

11:33
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Цель – совместные операции с союзниками по НАТО

Американский эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением направился в Черное море. USS Arleigh Burke примет участие в совместных операциях с союзниками по НАТО, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.
Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море

"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!", - пишет пресс-служба в Twitter.

В Черном море уже находятся ракетный эсминец Porter и корабль Mount Whitney ВМС США. Недавно они провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах. Президент России Владимир Путин заявлял, что подобные маневры представляют вызов для России.

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