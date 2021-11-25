В России выявили 33796 новых случаев коронавируса

Вылечились 38450 заболевших
В России за минувшие сутки зарегистрировано 33796 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 1238 человек, выздоровели 38450 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3349. В Московской области за сутки заболели 1483 человека, в Санкт-Петербурге - 1538.
За весь период пандемии в стране выявлено 9468189 случаев инфекции. Умерли 269057 пациентов. Выздоровели 8164826 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram