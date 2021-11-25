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В ВОЗ назвали основного распространителя коронавируса

11:58
  • четверг
  • 25 ноября 2021

COVID-19 разносят преимущественно непривитые

Непривитые люди являются основным распространителем коронавирусной инфекции в мире. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В ВОЗ призвали всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью, подчеркнув, что это особенно важно для лиц в возрасте 60 лет и старше, а также людей с ослабленным иммунитетом.

Организация также настаивает на применении защитных мер: ношение масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование и проветривание помещений. Эффективность этих мер подтверждается большинством исследований.

Важную роль в защите общества от дальнейшего распространения COVID-19 также играет регулярное тестирование и отслеживание контактов с заболевшими, сообщает РИА Новости.

Ранее врачи 11 ведущих больниц России написали открытое письмо публичным личностям, выступающим против вакцинации от коронавируса и ограничительных мер. Известным политикам, музыкантам и актерам предложили лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть тяжелые последствия заболевания. Авторы уверены, такой визит заставит поменять позицию.

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