Американцам объяснили, как противник "поставит на колени" США

Он обойдется без ядерного удара

Китай, Россия и даже КНДР могут поставить на колени США без ядерного удара. Американская инфраструктура не выдержит атаки электромагнитного оружия, пишет The Washington Times.

Издание ссылается на итоги конференции организации "Федерация за всеобщий мир". Ее эксперты уверены, что Пекин, применив уже имеющиеся технологии в сочетании с новыми разработками, одним ударом может оставить американцев без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли.

"Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, а также физический саботаж", — цитирует газета бывшего аналитика ЦРУ Питера Винсента Прайя. Он отмечает, что такая угроза исходит также от России и даже Северной Кореи - несмотря на то, что последняя, в сравнении с Китаем, не имеет таких широких возможностей.

Эксперты считают, что указанные страны могут поставить США на колени за один день – причем им не придется вступать в схватку ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС. По прогнозам специалистов, в случае отключения Соединенных Штатов на год от электричества около 90% американцев просто вымрут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram