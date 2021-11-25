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Американцам объяснили, как противник "поставит на колени" США

12:10
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Он обойдется без ядерного удара

Китай, Россия и даже КНДР могут поставить на колени США без ядерного удара. Американская инфраструктура не выдержит атаки электромагнитного оружия, пишет The Washington Times.
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Издание ссылается на итоги конференции организации "Федерация за всеобщий мир". Ее эксперты уверены, что Пекин, применив уже имеющиеся технологии в сочетании с новыми разработками, одним ударом может оставить американцев без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли.

"Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, а также физический саботаж", — цитирует газета бывшего аналитика ЦРУ Питера Винсента Прайя. Он отмечает, что такая угроза исходит также от России и даже Северной Кореи - несмотря на то, что последняя, в сравнении с Китаем, не имеет таких широких возможностей.

Эксперты считают, что указанные страны могут поставить США на колени за один день – причем им не придется вступать в схватку ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС. По прогнозам специалистов, в случае отключения Соединенных Штатов на год от электричества около 90% американцев просто вымрут.

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