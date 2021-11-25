В Федерации рестораторов объяснили предстоящий рост цен в общепите

Подорожание неизбежно, считают в отрасли

В 2022 году ожидается повышение цен в крупных сетевых ресторанах России. Об этом предупредили представители отрасли и подтвердил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Эксперт объяснил предстоящее подорожание двумя факторами. Первый из них – это пандемия коронавируса и введение ограничительных мер. На этом фоне некоторые производства прекратили работу, перестала функционировать часть логистики, поэтому и продукты подорожали.

Вторая причина – это укрепление доллара и евро, из-за курса валют дорожают импортные продукты. Рестораны, получив более высокую себестоимость, вынуждены поднимать цену на блюда для посетителей.

Хотя повышение цен в ресторанах неизбежно, точно спрогнозировать его масштабы невозможно, считает Миронов. Он прокомментировал прогнозы ряда коллег, назвавших цифру 15%. Представитель Федерации считает, что это просто "попадание пальцем в небо". Рост цен в ресторанах зависит от степени подорожания продуктов и изменения курсов валют, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

В России между тем красная искра рекордно подорожала: розничные цены на деликатес достигли исторического максимума более чем в пять тысяч рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что цены повысились несмотря на весьма успешные итоги сезона добычи лососевых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram