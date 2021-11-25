Песков отверг причастность России к "гаванскому синдрому"

В беседе с Владимиром Путиным глава ЦРУ не поднимал тему "гаванского синдрома"

Любые намеки на причастность России к так называемому "гаванскому синдрому" у американских чиновников не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее источники рассказали, что глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в ходе визита в Москву 2-3 ноября поднял тему случаев "гаванского синдрома" у американских чиновников. При этом утверждается, что формулировки Бернса не содержали и не предполагали каких-либо обвинений в адрес России.

Однако Песков заявил, что в беседе с президентом Владимиром Путиным глава ЦРУ не поднимал тему "гаванского синдрома", она также не поднималась с политическими собеседниками Бернса в Москве.

Касательно бесед руководителя ЦРУ с представителя российских спецслужб, Песков отказался раскрыть их содержание, поскольку это не публичная информация.

При этом представитель Кремля категорически отверг "любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям", сообщает РИА Новости.

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