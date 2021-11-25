Власти Кузбасса подтвердили гибель 11 человек в шахте "Листвяжная"

На поверхность подняты 239 человек

В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 11 человек. Их тела обнаружили спасатели. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее в своем телеграм-канале он сообщил, что на поверхность подняты 239 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 46 человек остаются в шахте, отметил Цивилев.

В четверг на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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