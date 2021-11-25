В Кремле рассказали об отношении Путина к непопулярным ковидным мерам

Президент является сторонником сбалансированности, но ситуация беспрецедентная

Президент России Владимир Путин является сторонником сбалансированности в вопросах ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19 – например, введению QR-кодов – представитель Кремля подчеркнул, что Путин никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя, когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны.

Песков подчеркнул, что президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Однако следует отдавать себе отчет в том, что мир и страна столкнулись с беспрецедентной ситуацией.

Главной задачей всех антиковидных мер пресс-секретарь президента назвал сподвигнуть граждан на более активное участие в вакцинации и ревакцинации, сообщает РИА Новости.

25 ноября в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России зарегистрировано 33796 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за сутки 1238 человек, выздоровели 38450 заболевших. За весь период пандемии в стране выявлено 9468189 случаев инфекции. Умерли 269057 пациентов, выздоровели 8164826 человек.

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