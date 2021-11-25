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В московском транспорте продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

15:04
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Проверки проходят как в метро, так и наземном транспорте

Около 500 контролеров ежедневно проводят проверки столичного транспорта на соблюдение масочного режима. Причем, в метро приходится проверять пассажиров не только у турникетов, но и в вагонах поездов.

Некоторые пассажиры, минуя контроль, сразу открывают нос, спускают маску на подбородок или вообще убирают её в карман, хотя по правилам маску нельзя снимать до выхода на улицу, отмечает "ТВ Центр".

Такие же правила действуют и на наземном городском транспорте. К поездке надо готовиться заранее, уже в маске заходить в автобус или трамвай. За нарушение антиковидных мер выпишут штраф. Заплатить придется и тем, кто считает, что альтернативой маски могут быть шарф или перчатки.

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