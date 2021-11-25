Собянин рассказал о развитии портала mos.ru

Услуги пользуются спросом горожан

Порталу mos.ru (мос.ру) исполнилось 10 лет. Одна из первых услуг, которая там появилась, запись ребенка в первый класс. За все время горожане воспользовались такой возможностью 517 тысяч раз. Об этом в четверг рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

На портале сейчас более 380 онлайн-услуг и список постоянно пополняется. Открыта запись в различные кружки, секции, дома творчества. Недавно был запущен сервис, который помогает избавиться от ненужных вещей.

А еще здесь есть сбор благотворительной помощи, аренда культурных площадок, поиск потерявшихся питомцев. Также москвичи могут получить доступ к электронной медицинской карте. А совсем скоро mos.ru станет доступнее и для слабовидящих.

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