ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших

15:12
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Полиция провела обыски

Столичные полицейские раскрыли преступную группу, члены которой занималась мошенничеством с квартирами умерших граждан. По поддельным документам они регистрировали имущество на одного из участников сообщества, тот получал за это от 300 тысяч рублей. Затем квартиру быстро продавали.

На одной из таких сделок и произошло задержание, сообщает "ТВ Центр". Добросовестные покупатели узнавали, что их обманули только спустя несколько месяцев, когда получали повестку из суда о признании сделки недействительной. Во время обысков полицейские обнаружили поддельные паспорта, доверенности, договоры, а также списки с адресами квартир и документы умерших граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Полиция проводит задержание мужчины в подъезде
Полиция проводит задержание мужчины в подъезде
Изъятые удостоверения
Изъятые удостоверения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.