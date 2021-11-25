В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших

Полиция провела обыски

Столичные полицейские раскрыли преступную группу, члены которой занималась мошенничеством с квартирами умерших граждан. По поддельным документам они регистрировали имущество на одного из участников сообщества, тот получал за это от 300 тысяч рублей. Затем квартиру быстро продавали.

На одной из таких сделок и произошло задержание, сообщает "ТВ Центр". Добросовестные покупатели узнавали, что их обманули только спустя несколько месяцев, когда получали повестку из суда о признании сделки недействительной. Во время обысков полицейские обнаружили поддельные паспорта, доверенности, договоры, а также списки с адресами квартир и документы умерших граждан.

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