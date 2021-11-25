На Поклонной горе монтируют 20-метровый елочный шар

Закончить украшение всего города планируют до середины декабря

Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году. На Поклонной горе заканчивают монтировать самый большой в мире 20-метровый ёлочный шар. Работы проходили в несколько этапов: сначала собрали нижнюю и верхнюю части каркаса. С помощью крана их соединили и закрепили железными хомутами.

Эта яркая инсталляция уже стала традиционной для Кутузовского проспекта. Внутри расположена площадка, где можно потанцевать под новогоднюю музыку и насладиться световым шоу, сообщает "ТВ Центр".

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