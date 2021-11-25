Энергетики и пожарные вызволили котят из теплового пункта на юго-востоке Москвы

Как проходила спасательная операция?

В Жулебине прошла спасательная операция, которую местные жители запомнят надолго. Возмутителями спокойствия оказались котята, которые умудрились забраться на крышу теплового пункта, спрятались в вентиляции и жалобно мяукали. Сердобольный мужчина ещё до приезда спасателей попытался вызволить животных, но и до котят не добрался, и сам застрял на крыше.

Обычный тепловой пункт в Жулебино на юго-востоке Москвы оказался в эпицентре событий, похожих на приключенческий блокбастер. На днях здесь развернулась масштабная спасательная операция, которая объединила жителей, энергетиков и пожарных.

Все началось с того, что жители заметили на крыше котят. Как оказалось, там они провели минимум два дня. На улице стремительно холодало, пошел мокрый снег.

Пока бригада специалистов была в пути, около теплового пункта собрались неравнодушные жители. На крышу строения забрался мужчина, но котята спрятались, а самостоятельно спуститься он не смог.

На помощь прибыл "спецназ" от энергетиков - главный инженер предприятия и мастер участка, на связи был директор филиала. Котят обнаружили в вентиляционной шахте. Специалисты приступили к спасательным работам - в первую очередь, спустили вниз отзывчивого гражданина. А дальше стало ясно: вентиляционный короб придется разбирать.

Котята прятались в трехметровых вентиляционных каналах - между крышей и потолком теплового пункта. Их ловили с двух сторон, к спасению присоединились еще и пожарные. Двоих поймали, но еще двое спрятались посередине. Добраться до них мешали утеплители.

Троих поймали с крыши, а одного котенка главный инженер достал через решетку изнутри здания. Спасательная операция закончилась глубокой ночью. Героев этой мега-спасательной операции теперь называют "котятами генерала Кузнецова" - на этой улице стоит тепловой пункт. Они учатся доверять людям, привыкают к ласке и ищут себе дом. А учитывая, сколько обстоятельств сложилось для их спасения, своим хозяевам котики однозначно принесут удачу.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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