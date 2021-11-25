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Ежик Жорик в Московском зоопарке заснул до весны

15:16
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Перед этим он усиленно питался и запасал жир

Белогрудые ежи в Московском зоопарке заснули до весны. Причём, готовиться к этому они начали заранее и очень серьёзно.

Жорик - так зовут самого крупного из ежей - и компания устроили себе уютные места для ночлега самостоятельно утеплили норки, натаскав туда старых листьев.

Но главное, вместо активных игр ещё в начале осени начали усиленно питаться и набирать жир. Запас калорий поможет ежам пережить зиму, ведь к весне они потеряют почти треть веса.

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