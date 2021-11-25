Путин поручил приложить максимум усилий для спасения людей на "Листвяжной"

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь

Для спасения людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП нао приложить максимальные усилия. Пострадавшим – оказать всю необходимую помощь. О поручении президента Владимира Путина рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что Путину уже доложили о ситуации на шахте губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС России Александр Чуприян. В результате возгорания угольной пыли и задымления на шахте в Кузбассе погибли 11 человек. В выработках остаются, по разным данным, до 49 горнорабочих.

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