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Путин поручил приложить максимум усилий для спасения людей на "Листвяжной"

12:47
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь

Для спасения людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП нао приложить максимальные усилия. Пострадавшим – оказать всю необходимую помощь. О поручении президента Владимира Путина рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Власти Кузбасса подтвердили гибель 11 человек в шахте "Листвяжная"

"Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что Путину уже доложили о ситуации на шахте губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС России Александр Чуприян. В результате возгорания угольной пыли и задымления на шахте в Кузбассе погибли 11 человек. В выработках остаются, по разным данным, до 49 горнорабочих.

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