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Путин и Вучич поговорят о делах за завтраком

13:11
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Встреча намечена на середину дня

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретятся 25 ноября. Состоятся переговоры, которые продолжатся в формате рабочего завтрака, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Вучича в Сочи
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"Будут переговоры, которые продолжатся в формате рабочего завтрака", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президенты встретятся в Сочи.  Вучич прибыл с рабочим визитом в Россию, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что одной из тем его переговоров с российским лидером станут цены на газ.

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