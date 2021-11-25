Путин и Вучич поговорят о делах за завтраком

Встреча намечена на середину дня
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретятся 25 ноября. Состоятся переговоры, которые продолжатся в формате рабочего завтрака, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будут переговоры, которые продолжатся в формате рабочего завтрака", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что президенты встретятся в Сочи. Вучич прибыл с рабочим визитом в Россию, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что одной из тем его переговоров с российским лидером станут цены на газ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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