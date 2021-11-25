Расческа и спреи с маслами: что делать, если электризуются волосы

Эта проблема особенно остро встает в осенне-зимний сезон

В холодное время года волосы часто начинают электризоваться даже те, которые обычно к этому не склонны. Что делать, чтобы этого не допустить - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-трихолог Евгения Солопенкова.

— Здравствуйте, Евгения. Ну, действительно, все такие одуванчики особенно, если шапочку снимают. Почему в холодное время года такое происходит?

— Ну, начнем с того, что это не страшно и не нужно этого пугаться. Это просто немного некрасиво, наверно. Почему это происходит чаще зимой или в межсезонье. Так как трение волос о шапки, о водолазки, то есть о материалы не натуральные, приводят к появлению в волосах электричества. И уход за волосами тоже важен. Потому что мы его сохраняем, как и обычно, но все-таки в зимнее межсезонье нужно добавить и изменить немного.

Фен. Сушить волосы горячим воздухом приводит к пересушиванию волос, соответственно, лучше сушить или холодным воздухом или не забывать обязательно наносить термоспрей перед тем, как работать феном. Также часто спрашивают меня, а шампунь, кондиционер надо ли менять. Да, если они у вас пересушивают волосы, вы отмечаете, что усилилось это все, то замените на увлажняющую линейку.

Расческа. Не стоит пренебрегать этим, потому что мы каждый день используем расчески, и если это пластик, то он еще больше усиливает электризацию волос. Лучше использовать натуральные или расчески на кончике с силиконовыми вот этими вот шишечками, но на самом деле лучше натуральные.

Прохладная вода. После мытья головы, если мы будем смачивать волосы в прохладной, самое главное не не холодной, а именно прохладной воде, то тем самым мы будем защищать их, и меньше они будут высушиваться, плюс добавим блеск волосам, что всегда приятный бонус.

— Закаливаем волосы. Прекрасно. Масла.

— Масло обладает антистатическим эффектом, поэтому, добавляя несколько капель масел в воду, в бутылочку со спреем, просто распылителем можно помогать себе. На сухие волосы.

— Не зажирним мы их?

— Опять же, пару капель на бутылочку, ну 0,3-0,5. Можно с собой носить. Где-то в помещении сняли шапку, появилось, попшикали, оно сразу осело.

— Мало того, что вода немножко пригладит, еще и увлажнит.

— Ну, плюс опять же, масла всегда оказывают увлажняющие действия, так что это для нас бонус. Ну и по прическам , скажу, что когда волосы собраны в косички, то, конечно они меньше электризуются, потому что меньше трения. Ну и по шапкам стараемся выбирать натуральные материалы, потому что шерсть, мех меньше дают статического электричества нашим волосам и, заходя в помещение и снимая шапку, вы не выглядите, как ежик.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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