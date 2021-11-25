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Спецборт с врио главы МЧС вылетел в Кемерово

13:31
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Самолет оборудован медицинскими модулями

Самолет МЧС вылетел из Москвы в Кемерово. Спецсборт с рабочей группой во главе с врио главы МЧС Александром Чуприяном отправился из аэропорта Жуковского.

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"Спецборт вылетел из Жуковского в Кемерово. На борту рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, спасатели отряда Центроспас, медицинские работники", - сообщила пресс-служба ведомства.

Воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай экстренной эвакуации. Число пострадавших в результате возгорания ми последовавшего задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приблизилось к полусотне. Власти подтвердили гибель 11 горнорабочих.

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