Раскрыт план Зеленского по вводу военного положения на Украине

Предположительно, об этом объявят 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны может инициировать введение в стране военного положения. Об этом со ссылкой на свои источники заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца. Это делается с одной целью - контроль за СМИ, потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова", - заявил Ляшко в эфире украинского телеканала "Наш".

Бывший депутат Рады добавил, что военное положение подразумевает также ограничение прав на собственность, демократические митинги и любые публичные мероприятия. Политологи ранее отмечали, что для объявления военного положения Киеву нужна некая провокация.

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