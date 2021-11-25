Захарова: санкции США против "Северного потока 2" выглядят как проявление одержимости

В МИД напомнили, что проект находится на стадии завершения

Новые санкции против компаний, связанных с проектом российского газопровода "Северный поток — 2", выглядят как проявление одержимости. Об этом в четверг, 25 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская чиновница напомнила, что проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию, поэтому странно накладывать очередные законодательно обусловленные санкции.

Аргументы об исключительно коммерческом характере проекта, который является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза, хорошо известны и в Москве их регулярно излагали, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции США против "Северного потока — 2" вопиющим примером, а также подчеркнул адекватную реакцию на подобные недружественные шаги с учетом задач устойчивого поддержания отечественной экономики.

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