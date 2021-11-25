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Матвиенко объяснила нежелание вводить в России обязательные прививки от COVID-19

14:35
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Следует сосредоточиться на агитации, считает спикер Совфеда

Российские власти не стали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку это ограничивает права и возможности людей. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Во время встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге Матвиенко отметила, что в России в последнее время вакцинация идет более активными темпами.

К настоящему времени средний темп вакцинации в России превышает 500 тысяч человек в сутки, вакцинация идет активно, рассказал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам спикера Совфеда, в России продолжается активная агитация и разъяснительная работа, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать данные о смертности и продолжительности жизни в регионах с учетом картины вакцинации от коронавирусной инфекции.

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