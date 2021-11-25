Захарова указала на "жалкие" попытки США определять демократию

В самих Штатах ситуация с правами человека оставляет желать лучшего

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона организовать "Саммит за демократию".

"США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто недостоин. Выглядит это, конечно, цинично, я бы сказала, что это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и прав человека в самих Соединенных Штатах", - заметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Дипломат добавила, что "Саммит за демократию" нацелен на реидеологизацию международных отношений.

"Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность", - подчеркнула представитель МИД.

Онлайн-саммит состоится 9-10 декабря. На него приглашены 110 стран - России и Китая в списке нет, зато есть Украина и Грузия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram