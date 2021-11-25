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Захарова указала на "жалкие" попытки США определять демократию

14:24
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В самих Штатах ситуация с правами человека оставляет желать лучшего

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона организовать "Саммит за демократию".

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"США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто недостоин. Выглядит это, конечно, цинично, я бы сказала, что это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и прав человека в самих Соединенных Штатах", - заметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Дипломат добавила, что "Саммит за демократию" нацелен на реидеологизацию международных отношений.

"Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность", - подчеркнула представитель МИД.

Онлайн-саммит состоится 9-10 декабря. На него приглашены 110 стран - России и Китая в списке нет, зато есть Украина и Грузия.

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