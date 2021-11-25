В ХМАО сгорел вертолет Ми-2

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку

В 30 километрах северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа сгорел осуществлявший экспедиционный полет вертолет Ми-2, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Пилот успел покинуть кабину. Пассажиров и экипаж доставили в Покачи резервным бортом.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

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