ВОЗ: вопрос вакцин - не политический

Важно, чтобы у всех была возможность позаботиться о своем здоровье

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, что вопросы здоровья должны оставаться вне политики.

"И нужно, чтобы здоровье было у всех. И вакцины тоже - это не политический [вопрос]", - цитирует Клюге ТАСС.

Он добавил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе в данный момент очень сложная, ВОЗ будет передавать туда наборы для лечения хронических заболеваний.

"И мы также договорились о том, что там будут организованы нечто вроде фельдшерско-акушерских пунктов. Но и также всем понятно, что это временное решение, потому что данная проблема требует политического решения", - уточнил директор Европейского бюро.

Ранее в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник М". Ей будут прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет. В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря 2021 года.

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