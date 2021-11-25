Мишустин обвинил страны Запада в недобросовестной конкуренции

Такие приемы используются для удержания доминирующих позиций

Запад всеми силами пытается удержать доминирующие позиции в мире, прибегая к недобросовестной конкуренции. В частности, используются такие трюки, как расширение протекционистских мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Российский премьер отметил и роль пандемии коронавируса: ограничительные меры привели к спаду в ключевых секторах мировой экономики и росту безработицы. По словам Мишустина, сократились объемы торговли и инвестиций, нарушились международные цепочки добавленной стоимости, передает РИА Новости.

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