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В России не обнаружили новый опасный штамм коронавируса

14:41
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Речь о варианте B.1.1.529

В России пока не выявлен содержащий 32 мутации штамм коронавируса B.1.1.529, сообщил в беседе с РИА "Новости" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много", - уточнил специалист.

Он также отметил, что эффективность вакцин против нового штамма может быть снижена, но защита все равно останется.

Ранее стало известно, что штамм B.1.1.529, более заразный и устойчивый к вакцинам, обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

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