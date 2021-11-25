Рособрнадзор ответил на предложение главы СКР отменить ЕГЭ

Ведомство не увидело конкретики

В заявлении председателя Следственного комитета России относительно Единого государственного экзамена не хватает конкретики. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как напомнил Музаев, критика в адрес ЕГЭ была всегда, она помогает двигаться вперед. При этом экзамен претерпевает "очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают", заявил руководитель ведомства.

Однако глава Рособрнадзора подчеркнул, что в инициативе Бастрыкина отменить ЕГЭ "конкретных предложений мы не увидели", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России следует возродить советскую систему образования, так как она была лучшей в мире. В частности, он выступил за отмену ЕГЭ, поскольку "это просто пытка какая-то для молодежи".

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