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Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность

15:48
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в деле Рашкина нет политической подоплеки

Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом просила Генеральная прокуратура.

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Сначала депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности по уголовному делу. 341 депутат высказался за, 55 - против, 2 - воздержались. Следом парламентарии проголосовали за лишение неприкосновенности по административному делу (за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения).

В четверг перед депутатами выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, Рашкин, будучи охотником со стажем, не мог не знать правила ведения охоты.

"Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски. Взять на себя последствия за свои действия и не пытаться ввести общественность в заблуждение, выставляя себя жертвой обстоятельств", - заявил Краснов.

Он также подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Меру пресечения в виде запрета определенных действий генпрокурор назвал обоснованной.

В надзорном ведомстве считают, что Рашкин может влиять на свидетелей, а с самого начала лишь запутывал следствие. Ранее мандатная комиссия рекомендовала удовлетворить требования прокуратуры.

Инцидент произошел 29 октября в Саратовской области, тогда в машине депутата обнаружили разделанную тушу лося. Оперативникам Рашкин сообщил, что прогуливался по лесу и наткнулся на убитое животное. Позднее Рашкин опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором признался, что застрелил лося. Депутат заявил, что считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в районе своей охоты.

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