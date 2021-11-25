Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в деле Рашкина нет политической подоплеки

Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом просила Генеральная прокуратура.

Сначала депутаты Госдумы проголосовали за лишение Рашкина неприкосновенности по уголовному делу. 341 депутат высказался за, 55 - против, 2 - воздержались. Следом парламентарии проголосовали за лишение неприкосновенности по административному делу (за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения).

В четверг перед депутатами выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, Рашкин, будучи охотником со стажем, не мог не знать правила ведения охоты.

"Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски. Взять на себя последствия за свои действия и не пытаться ввести общественность в заблуждение, выставляя себя жертвой обстоятельств", - заявил Краснов.

Он также подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Меру пресечения в виде запрета определенных действий генпрокурор назвал обоснованной.

В надзорном ведомстве считают, что Рашкин может влиять на свидетелей, а с самого начала лишь запутывал следствие. Ранее мандатная комиссия рекомендовала удовлетворить требования прокуратуры.

Инцидент произошел 29 октября в Саратовской области, тогда в машине депутата обнаружили разделанную тушу лося. Оперативникам Рашкин сообщил, что прогуливался по лесу и наткнулся на убитое животное. Позднее Рашкин опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором признался, что застрелил лося. Депутат заявил, что считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в районе своей охоты.

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