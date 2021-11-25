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Зеленский четыре дня гулял на тайной вечеринке своего друга

14:57
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Юбилей Ермака друзья отметили в президентской резиденции в Карпатах

Минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский провел со своим другом, главой президентского офиса Андреем Ермаком, в президентской резиденции в Карпатах. Присутствовали и другие сотрудники офиса президента, приглашенные на празднование юбилея Ермака.
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Как установили журналисты издания "Украинская правда", в пятницу 19 ноября Зеленский с Ермаком ушли с работы пораньше. Политики на частном самолете вылетели в Ивано-Франковск, оттуда - на президентскую дачу "Синегора" в Карпатах.  Там Андрея Ермака и  поздравили с 50-летием.

Тайная вечеринка продолжалась четыре дня. Только в воскресенье украинскому лидеру пришлось прервать отдых на время: Зеленский слетал в Киев на официальные торжества по случаю годовщины Евромайдана. Президент быстро наградил украинских военных и и снова улетел на дачу. По данным издания, перемещался Зеленский на вертолетах государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Власти в Киеве уже отреагировали на публикацию, заявив, что никакого празднования не было, Ермак день своего рождения вообще не отмечал.

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