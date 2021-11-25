По итогам года россиянами станут около 700 тысяч человек

На сегодняшний день показатель составляет 650 тысяч

Как сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Кирилл Адзинов, по итогам 2021 года гражданами России станут порядка 700 тысяч человек.

"Мы даже прошли исторический максимум 90-х, когда было принято без малого 470 тысяч человек. Мы уже намного больше приняли в прошлом году. Это более 650 тысяч человек стали гражданами России", - уточнил спикер (цитата по РИА "Новости").

Прежде в ведомстве отмечали, что в первую очередь потребность и желание получить российское гражданство наблюдается у живущих на юго-востоке Украины. Это порядка 50% от подающих заявления.

Ранее в ноябре посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии вручил известной актрисе и певице Наталии Орейро российский паспорт. Артистка прочла присягу на русском и испанском языках.

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