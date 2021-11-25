Генпрокурор отверг политическую подоплеку в деле Рашкина

25 ноября в Госдуме решается вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина

В деле о незаконной охоте, по которому проходит депутат Госдумы Валерий Рашкин, нет никакой политической подоплеки. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

25 ноября в Госдуме решается вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с члена КПРФ Валерия Рашкина, который проходит фигурантом по делу о незаконной охоте. Мандатная комиссия рекомендовала удовлетворить соответствующее требование прокуратуры.

Выступая перед парламентариями, Краснов подчеркнул обоснованность запроса о снятии с Рашкина неприкосновенности. Как пояснил генпрокурор, депутат "прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие", сообщает РИА Новости.

Напомним, 29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. 18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте.

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