Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

У стрельцов - великолепное время для наведения порядка в доме и голове, у близнецов - для воплощения творческого потенциала

Гороскоп на сегодня, 26 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Неблагополучный день, который только отнимет у вас силы. Постарайтесь восстановить их при помощи медитаций, духовных практик, творчества.

Тельцы

Вы почувствуете негативные вибрации, которые отразятся на самочувствии, рабочем потенциале, отношениях с близкими. Лучше займитесь своим внешним видом.

Близнецы

Хороший период для воплощения творческого потенциала. Не бойтесь делать то, что другим кажется странным. Настоящий творец опережает эпоху, создаёт то, что оценят по достоинству в будущем.

Раки

Веет ветер перемен. Сядьте на диету, бросьте вредные привычки, задумайтесь над дальнейшей жизнью. Вам нужно послать космосу знак, свидетельствующий о ваших намерениях.

Львы

Сложности могут появиться с самого утра, заставив вас понервничать. Но день и вечер окажутся более ясными. Позвольте себе полноценно отдохнуть без зазрения совести.

Девы

Сегодняшний день превратится в катастрофу, если вы не будете думать о последствиях. Не предпринимайте активных действий, способных разрушить то, что вы так усердно строили годами.

Весы

Период нелёгкий, хотя в нём сосредоточена сила. Попробуйте отнестись к происходящему с юмором, спокойно раскладывайте факты на правду и ложь, не бойтесь рисковать там, где это оправданно.

Скорпионы

Задумайтесь над будущим, нарисуйте себе его в красках, отправьте Вселенной свои мысли. Она давно желает сделать вам сюрприз, просто не знает, чего именно вы по-настоящему хотите.

Стрельцы

Великолепное время для наведения порядка в доме и голове. Задумайтесь над тем, что для вас представляет истинную ценность, а что давно изжило себя. Пора избавляться от мусора.

Козероги

День подойдёт для спорта, прогулок и активностей, где важна конкурентная борьба. Лидерские качества на максимуме. Их нужно проявить, пока эмоции внутри не взорвались фонтаном.

Водолеи

Период неоднозначный, он может вызвать у вас ощущение подавленности, обиды, злобы. Для баланса вы получите заряд хороших эмоций, которые подарит любимый человек.

Рыбы

Сегодня вам не стоит лишний раз выходить на улицу, совершать необдуманные поступки, искать помощи у незнакомых людей. Доверьтесь только себе и самым близким.

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