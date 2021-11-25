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Лукашенко потребовал оплаты Европой вывозных рейсов для мигрантов

15:20
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Пока что Минск не получил ни копейки из обещанных денег

Вывозные рейсы, на которых отправляются на родину из аэропорта Минска ближневосточные беженцы, должен оплачивать Евросоюз. В этом убежден президент Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что Минск до сих пор не получил ни копейки из обещанных ЕС денег.
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"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи...". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой вывозного рейса в Ирак. Компания Iraqi Airways 25 ноября должна была выполнить эвакуационный рейс в Багдад из Минска для иракских граждан, которые пытались попасть в Европу через Белоруссию. Мигранты начали минувшим вечером прибывать в аэропорт Минска, однако компания отменила рейс.

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