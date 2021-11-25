Лукашенко потребовал оплаты Европой вывозных рейсов для мигрантов

Пока что Минск не получил ни копейки из обещанных денег

Вывозные рейсы, на которых отправляются на родину из аэропорта Минска ближневосточные беженцы, должен оплачивать Евросоюз. В этом убежден президент Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что Минск до сих пор не получил ни копейки из обещанных ЕС денег.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи...". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой вывозного рейса в Ирак. Компания Iraqi Airways 25 ноября должна была выполнить эвакуационный рейс в Багдад из Минска для иракских граждан, которые пытались попасть в Европу через Белоруссию. Мигранты начали минувшим вечером прибывать в аэропорт Минска, однако компания отменила рейс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram