Путин отметил рост товарооборота с Сербией

В Сочи начались переговоры лидеров России и Сербии

В Сочи начались переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи Путин заявил, что отношения двух стран, несмотря на пандемию, развиваются. В частности, по его словам, в 2021 году рост товарооборота – выше 10%.

Ранее Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии. "Мы проведем переговоры по всем ключевым политическим проблемам", - отметил президент Сербии.

Среди основных тем переговоров он называл проблемы, связанные с ценами на газ и вакцинами.

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