Путин отметил рост товарооборота с Сербией

В Сочи начались переговоры лидеров России и Сербии
В Сочи начались переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале встречи Путин заявил, что отношения двух стран, несмотря на пандемию, развиваются. В частности, по его словам, в 2021 году рост товарооборота – выше 10%.
Ранее Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии. "Мы проведем переговоры по всем ключевым политическим проблемам", - отметил президент Сербии.
Среди основных тем переговоров он называл проблемы, связанные с ценами на газ и вакцинами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram