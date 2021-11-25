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Путин отметил рост товарооборота с Сербией

15:16
  • четверг
  • 25 ноября 2021

В Сочи начались переговоры лидеров России и Сербии

В Сочи начались переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.
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В начале встречи Путин заявил, что отношения двух стран, несмотря на пандемию, развиваются. В частности, по его словам, в 2021 году рост товарооборота – выше 10%.

Ранее Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии. "Мы проведем переговоры по всем ключевым политическим проблемам", - отметил президент Сербии.

Среди основных тем переговоров он называл проблемы, связанные с ценами на газ и вакцинами.

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