Путин назвал большой бедой трагедию на шахте в Кузбассе

В регионе объявлен трехдневный траур

Владимир Путин отреагировал на трагедию на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Президент надеется, что удастся спасти как можно больше людей. Случившееся он назвал большой бедой.

"Ситуация, к сожалению, легче не становится. И есть опасность для жизней спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - сказал Путин.

Ранее на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, погибли 11 человек, в больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 46 человек остаются в шахте.

С 26 по 28 ноября в Кузбассе объявлен трехдневный траур. Такое решение принял глава региона Сергей Цивилев.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

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