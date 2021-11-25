Путин: Россия найдет решение по цене на газ для Сербии

Лидеры двух стран проводят переговоры в Сочи

В ходе переговоров с сербским лидером Александром Вучичем президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что стороны договорятся о о новом контракте на поставки природного газа.

"Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", - сказал российский президент (цитата по РИА "Новости").

Переговоры Путин и Вучича проходят в четверг в Сочи. В начале встречи глава российского государства заявил, что отношения двух стран развиваются, несмотря на пандемию. В частности, в 2021 году рост товарооборота - выше 10%.

Прежде Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии.

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