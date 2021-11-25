ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин пообещал тщательно расследовать трагедию в Кузбассе

15:55
  • четверг
  • 25 ноября 2021

На шахте погибли 11 человек

Обстоятельства трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будут тщательно расследованы. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Путин назвал большой бедой трагедию на шахте в Кузбассе

Мишустин заявил, что глубоко потрясен случившимся. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Глава правительства также пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

От себя лично и от имени российского правительства Мишустин попросил передать семьям погибших глубокие соболезнования и слова поддержки пострадавшим, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, погибли 11 человек, в больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 46 человек остаются в шахте.

В регионе объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация на шахте "Листвяжная"
Ситуация на шахте "Листвяжная"
Ситуация на шахте "Листвяжная"
Ситуация на шахте "Листвяжная"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.