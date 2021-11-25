Мишустин пообещал тщательно расследовать трагедию в Кузбассе

На шахте погибли 11 человек

Обстоятельства трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будут тщательно расследованы. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что глубоко потрясен случившимся. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Глава правительства также пообещал, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

От себя лично и от имени российского правительства Мишустин попросил передать семьям погибших глубокие соболезнования и слова поддержки пострадавшим, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, погибли 11 человек, в больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 46 человек остаются в шахте.

В регионе объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

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