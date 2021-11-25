МИД отметил попытки США сорвать Олимпиаду в Пекине

ОИ состоятся с 4 по 20 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге с прессой, что Москва выступает против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было - эта позиция распространяется и на предстоящие старты в Пекине, так как спорт должен оставаться вне политики.

"Мы видим, что со стороны США постоянно, на регулярной основе по надуманным предлогам, используя предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта, предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр", - подчеркнула при этом спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, Россия проходила через подобное, когда принимала ОИ в Сочи, но соревнования все равно стали масштабным и очень значимым событием в истории олимпийского движения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота ОИ в Китае.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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