ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД отметил попытки США сорвать Олимпиаду в Пекине

15:50
  • четверг
  • 25 ноября 2021

ОИ состоятся с 4 по 20 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге с прессой, что Москва выступает против политизации проведения Олимпийских игр где бы то ни было - эта позиция распространяется и на предстоящие старты в Пекине, так как спорт должен оставаться вне политики.

Чернышенко назвал число отобравшихся на Олимпиаду в Пекине россиян
В Пекине заявили о подготовке к визиту Путина на Олимпиаду-2022

"Мы видим, что со стороны США постоянно, на регулярной основе по надуманным предлогам, используя предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта, предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр", - подчеркнула при этом спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, Россия проходила через подобное, когда принимала ОИ в Сочи, но соревнования все равно стали масштабным и очень значимым событием в истории олимпийского движения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота ОИ в Китае.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.