В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Спасательные работы на шахте приостановлены

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная". Известно об 11 жертвах, под землей еще остаются горнорабочие.

"Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября", - сообщается в телеграм-канале главы региона.

Спасательная операция на шахте приостановлена: по данным МЧС, существует угроза взрыва, обусловленная повышенной концентрацией метана и оксида углерода. В шахте остаются, по разным данным, до полусотни человек, передает "Интерфакс".

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