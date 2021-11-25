Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Ожидаются облачность и осадки
Как сообщила в беседе с RT главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, в выходные в столице ожидается неустойчивая погода, преобладать будет облачность.
"Прояснения могут появиться только днем в воскресенье. Мы также ожидаем осадки. Наибольшее их количество прогнозируется в субботу, может выпасть 2-3 мм осадков", - уточнила метеоролог.
В Москве днем в субботу будет +1…+3, в воскресенье +2…+4. В ночные часы ожидается 0…+2.
"В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 °С", - добавила синоптик.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram