Международные резервы России обновили исторический максимум

За неделю они увеличились на 0,02%

С 12 по 19 ноября международные резервы России увеличились на 0,02%, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 19 ноября составила 626,3 миллиарда долларов", - сказано в сообщении.

Это новый рекорд. Предыдущий зафиксировали 12 ноября - тогда международные резервы составили 626,2 миллиарда долларов.

Международные резервы - имеющиеся в распоряжении ЦБ высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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