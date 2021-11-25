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Перечислены три главных симптома рака легкого

16:45
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Среди основных факторов - курение и генетическая предрасположенность

Доктор медицинских наук Михаил Давыдов заявил, что самым характерным признаком рака легкого является осиплость голоса без причины.
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"На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19", - отметил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Этот вид рака считается одним из самых распространенных в России и в мире, уточнил медик. В 90% случаев заболевание проявляет себя на поздних стадиях. Чаще всего встречается у пациентов старше 55 лет.

Среди основных факторов - постоянное вдыхание вредных веществ, курение, генетическая предрасположенность. В рамках профилактики врачи рекомендуют хотя бы раз в год делать КТ легких.

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