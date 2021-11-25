Вучич пригласил Путина в храм

Президент Сербии ждет российского лидера в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Храм Святого Саввы в Белграде.
"Всё ещё ожидаем вас в Храме Святого Саввы в Белграде, который мы вместе сделали", — сказал Вучич на встрече с Путиным в Сочи (цитата по РИА Новости). Он также выразил президенту России "большую благодарность и признательность за поддержку".
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram