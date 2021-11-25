Вучич пригласил Путина в храм

Президент Сербии ждет российского лидера в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Храм Святого Саввы в Белграде.

"Всё ещё ожидаем вас в Храме Святого Саввы в Белграде, который мы вместе сделали", — сказал Вучич на встрече с Путиным в Сочи (цитата по РИА Новости). Он также выразил президенту России "большую благодарность и признательность за поддержку".

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году.

Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество.

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