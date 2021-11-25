Стали известны подробности ЧП на шахте в Кузбассе

До аварии на "Листвяжной" зафиксировали почти 140 нарушений

Владимир Путин поручил приложить максимум усилий для продолжения спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Президент дал соответствующие распоряжения экстренным службам. Глава государства также выразил соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни по меньшей мере 11 человек и выразил надежду, что удастся спасти как можно больше людей, которые оказались блокированы под землей.

К концу дня группы спасателей обследовали почти половину всей протяженности шахты "Листвяжная". Предполагается, что 46 горняков, с которыми до сих пор нет связи, находятся в дальней части подземной разработки на глубине около 400 метров. Но поиски временно приостановили – возникла угроза жизни самих спасателей.

"Газовая обстановка по метану на выемочном участке – более 6%. Окись углерода - более 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией. Вероятность взрыва очень высока. Приняли решение о приостановке спасательной операции до момента уменьшения концентрации газа", - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На шахте есть электричество, работает система вентиляции. Это дает надежду на то, что пропавшие шахтеры живы, у них есть кислород. Пожар в забое начался в 5 утра – вспыхнула угольная пыль. На шахте в этот момент находились 285 горняков. Они были рассредоточены по разным участкам. Началась экстренная эвакуация. Один человек погиб, упав с конвейерной ленты. Ее в случае аварий используют для выхода на поверхность. Некоторые шахтеры не успели воспользоваться противогазами и задохнулись едким дымом. Общее число жертв к вечеру четверга – 11 человек.

- Образовались ядовитые газы - продукты горения, взрыва. По исходящей струе начали распространяться по всей шахте. У всех пострадавших врачи констатируют отравление окисью углерода.

В первые часы после аварии на поверхность выбрались самостоятельно и были эвакуированы спасателями больше 200 горняков. Здесь их уже ждали реанимобили и кареты скорой помощи. Пострадавших доставляли в клинический центр охраны здоровья шахтеров и соседние больницы. За медицинской помощью обратились 60 человек, госпитализированы 38.

"Все пациенты расположены в хирургическом отделении и травматологии. Они стабильны. И два человека находятся на сегодняшний момент в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни у них нет", - рассказала Оксана Черникова, главный врач клинического центра охраны здоровья шахтеров.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи. МЧС открыло телефон горячей линии - 8 800 775-17-17. В полдень из Москвы вылетели врио главы МЧС Александр Чуприян, представители Минздрава и Ростехнадзора. В течение дня Владимир Путин получает доклады о ситуации на "Листвяжной" от врио министра по чрезвычайным ситуациям и губернатора Кемеровской области. Президент поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших шахтеров.

Что могло в действительности спровоцировать пожар и задымление, выясняют следователи. В качестве основных рассматривают три версии. Техническая неисправность оборудования, короткое замыкание и природный фактор. В этом году шахту, которая разрабатывается с середины прошлого века, проверяли специалисты Ростехнадзора и выявили почти 140 нарушений в организации работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем гибель людей. Проверку начала и прокуратура.

"Ситуация, связанная с происшествием на шахте "Листвяжная", находится на особом контроле генпрокурора России. Кроме того, генеральный прокурор поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе", - сообщил Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры.

Власти Кузбасса пообещали оказать помощь всем родственникам погибших и пострадавшим. По два миллиона рублей семьям, потерявшим близких, обязалось выплатить руководство шахты. С пятницы в регионе объявлен трехдневный траур.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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