Депутата Рашкина лишили неприкосновенности. Главное

За незаконную охоту ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы

Валерий Рашкин лишён депутатской неприкосновенности. Такое решение на пленарном заседании парламентарии приняли большинством голосов. Депутата подозревают в участии в незаконной охоте. И теперь ему придётся отвечать по статьям КоАП и УК. Сам Рашкин заявил, что готов не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб.

- С каким настроением? - С хорошим. - Раскаиваетесь? - Конечно, раскаиваюсь.

Если от неудобных вопросов журналистов депутат от КПРФ Валерий Рашкин смог просто убежать, то с коллегами ему пришлось быть куда более разговорчивым.

"Почему сначала вы не признали вину? То ли к вам лось в багажник сам заскочил или разделался, то ли его подбросили... Разные трактовки были у вас", - сказал Борис Чернышов, заместитель председателя ГД (фракция ЛДПР).

"Валерий Федорович, зачем вы столько времени врали всей стране, нам, всем коллегам. Вам не стыдно за это?" - спросил Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Драмы на Охотном, так иронично назвали дело лося Рашкина. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве Кеннеди", - заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Не повлияли на позицию Генпрокуратуры ни ироничные речи Рашкина, ни возмущенные возгласы его однопартийцев.

- Коллеги, не надо истерик! По теме все ответы будут.

По мнению генпрокурора Игоря Краснова, депутат Рашкин изначально пытался запутать следствие. Сначала сказал, что нашел уже убитого лося, ночью прогуливаясь по саратовским лесам. Подумав три недели, в видеообращении сообщил, что целился в кабана, а с разрешительными документами на охоту подвели товарищи, у которых даже оружия с собой не было.

"Являясь охотником с более чем 20-летнем стажем, Рашкин не мог не знать правил ведения охоты. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски. Взять на себя последствия за свои действия и не пытаться ввести общественность в заблуждение, выставляя себя жертвой обстоятельств", - сказал Краснов.

К тому же прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали сильный запах алкоголя, но пройти медосвидетельствование Валерий Рашкин тогда отказался. Депутатская неприкосновенность не позволяла возбудить уголовное дело, проводить допросы и обыски.

"Депутат, это все-таки лицо народа, это его представитель. Если вопрос касается чести, то партийная принадлежность не имеет никакого значения", - убеждена Ксения Горячева, депутат Госдумы (фракция "Новые люди").

"Закон есть закон, браконьерство у нас карается российским законодательством", - отметил Сергей Миронов, лидер справедливороссов.

К тому же выяснилась весьма пикантная деталь. На охоту Валерий Федорович отправился за государственный счет и в день, когда Госдума в первом чтении рассматривала проект бюджета.

"Охота и рыбалка для Рашкина оказались важнее бюджета - главного финансового документа страны. Хорошо, но, согласно нашему регламенту, он должен был оформить на этот день отпуск. Тогда правда из его зарплаты высчитали бы 21 250 рублей. Он этого не сделал. Авиабилет бизнес-классом по маршруту Москва-Саратов, не в свой избирательный округ, Рашкин оформил в депутатской кассе бесплатно. Это еще 31 тысяча рублей из кармана налогоплательщиков", - рассказал Александр Хинштейн, депутат Госдумы (фракция "Единая Россия").

Во всем виноваты обстоятельства, а случившееся - грубая провокация, парируют в КПРФ.

"Это событие в лучшем случае тянет на штраф. Рашкин готов заплатить. На этом точку надо было поставить", - уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Теперь, впрочем, этот вопрос предстоит решать суду. За незаконную охоту Валерию Рашкину грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Большинством голосов он лишен депутатской неприкосновенности, а значит станет фигурантом уголовного дела.

Снятие неприкосновенности не означает автоматического прекращение полномочий. Валерий Рашкин по-прежнему остается депутатом Государственной думы. К рассмотрению этого вопроса, однако, парламентарии смогут вернуться. Но только при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Данил Гималов, Дина Самохина, "ТВ Центр", Москва.

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